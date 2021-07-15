В Москве ливень затопил взлетную полосу аэропорта "Шереметьево". ВИДЕО
Из-за затопления взлетно-посадочной полосы многие рейсы были задержаны, борта, направлявшиеся в "Шереметьево", перенаправили в другие аэропорты Москвы, Петербурга, Н.Новгорода и столицы Финляндии - Хельсинки
Об этом рассказывает российская "Медуза".
Задержаны более 20 местных рейсов.
Некоторые рейсы из-за непогоды не смогли приземлиться в "Шереметьево" и были перенаправлены в другие аэропорты - в том числе в Петербург, Нижний Новгород, Хельсинки, а также московские "Внуково" и "Домодедово".
- Напомним, в конце июня на столицу РФ обрушился мощный ураган, затопивший улицы и поваливший строительный кран. В пригороде мегаполиса молния ударила в трансформатор.
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