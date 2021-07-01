"В Москве ходили бы гривны, над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг": Зеленский прокомментировал слова Путина об "одном народе"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом, как говорит президент РФ Владимир Путин
Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
"Мы точно не один народ. Так, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии", - сказал президент.
По словам Зеленского, "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг".
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"Цель у нас должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе", - подытожил президент.
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