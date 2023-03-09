Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.

"На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Российское ведомство отметило, что информация об опасности не соответствует действительности.

Аналогичное сообщение о воздушной тревоге прозвучало в Москве. Там власти также заявили о хакерской атаке.