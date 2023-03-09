В Москве и в Свердловской области РФ объявили воздушную тревогу: власти заявили об очередной хакерской атаке
В Москве и Свердловской области России 9 марта прозвучало сообщение о воздушной тревоге. Жителей призвали проследовать в укрытие
Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
"На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Российское ведомство отметило, что информация об опасности не соответствует действительности.
Аналогичное сообщение о воздушной тревоге прозвучало в Москве. Там власти также заявили о хакерской атаке.
- Утром 28 февраля в нескольких регионах России эфир телеканалов и радиостанций был прерван сообщением об угрозе ракетного удара.
- 22 февраля в РФ по радио также прозвучало предупреждение об угрозе ракетного удара, власти заявили о хакерской атаке.
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