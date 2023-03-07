В Москве горит главное городское управление МВД РФ на Петровке, 38: производится эвакуация
В Москве загорелось здание столичного МВД, сотрудники эвакуированы, о жертвах и пострадавших пока не сообщается
Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
После возгорания на Петровке 38 пятерых эвакуировали из здания сами, данных о пострадавших нет.
Как пишет телеграм-канал "База", в здании загорелись строительные материалы, лежавшие в одном из кабинетов на третьем этаже (часть здания сейчас на реконструкции). Рабочие самостоятельно эвакуировались, огонь пытаются потушить пожарные.
Около 18:00 московские спасатели сообщили, что открытое горение на Петровке, 38 ликвидировано.
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