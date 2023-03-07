Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

После возгорания на Петровке 38 пятерых эвакуировали из здания сами, данных о пострадавших нет.

Как пишет телеграм-канал "База", в здании загорелись строительные материалы, лежавшие в одном из кабинетов на третьем этаже (часть здания сейчас на реконструкции). Рабочие самостоятельно эвакуировались, огонь пытаются потушить пожарные.

Около 18:00 московские спасатели сообщили, что открытое горение на Петровке, 38 ликвидировано.