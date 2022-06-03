В Москве горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", площадь пожара – свыше 1000 кв. м
В России горит один из бизнес-центров, площадью более 1000 кв. м, по предварительным данным, загорелась обшивка центрального входа
Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что сейчас из бизнес-центра эвакуируют людей. Информации о пострадавших пока не поступало.
По предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа. На видео видно, что огнем охвачены четыре этажа здания.
- Напомним, недавно в пограничных с Украиной российских Шахтах горела фабрика по производству одежды "Глория джинс" на Енисейском переулке, 15.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное