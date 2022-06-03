В Москве горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", площадь пожара – свыше 1000 кв. м

Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что сейчас из бизнес-центра эвакуируют людей. Информации о пострадавших пока не поступало.

По предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа. На видео видно, что огнем охвачены четыре этажа здания.

Напомним, недавно в пограничных с Украиной российских Шахтах горела фабрика по производству одежды "Глория джинс" на Енисейском переулке, 15.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb