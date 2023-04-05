По состоянию на 20:30 по Киеву, как пишут российские пропагандистские СМИ, пожар на площади 60 кв. м ликвидировали.

Причиной возгорания в здании минобороны в экстренных службах назвали аварийный режим электросети.

О пожаре ранее сообщили росСМИ.

Возгорание произошло в центре Москвы на улице Знаменка, в одном из зданий на территории минобороны. Пожар был зафиксирован на третьем этаже.

Пожарные придали ситуации второй номер сложности из пяти.

По состоянию на 20:05 пожар локализовали.