В Москве горело здание министерства обороны
Вечером 5 апреля в столице России городе Москва загорелось здание министерства обороны. Пожар возник на третьем этаже
По состоянию на 20:30 по Киеву, как пишут российские пропагандистские СМИ, пожар на площади 60 кв. м ликвидировали.
Причиной возгорания в здании минобороны в экстренных службах назвали аварийный режим электросети.
О пожаре ранее сообщили росСМИ.
Возгорание произошло в центре Москвы на улице Знаменка, в одном из зданий на территории минобороны. Пожар был зафиксирован на третьем этаже.
Пожарные придали ситуации второй номер сложности из пяти.
По состоянию на 20:05 пожар локализовали.
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