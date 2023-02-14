Об этом пишут российские СМИ.

Издание "Москва 24", сообщает, что пожар возник в районе НИИ точных приборов на улице Декабристов. Площадь возгорания достигла 1500 кв. м.

И добавляет, что пожар разрастается, слышны взрывы. На место прибыли экстренные службы.

В свою очередь, ТАСС утверждает, что пожар произошел на территории автосервиса.

"Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошел частичный обвал кровли. Также внутри здания хранятся шины для авто", – сказал собеседник агентства.

На втором этаже здания огнем заблокированы два человека, пожарные пробиваются к ним, добавил он.

Отметим, что в НИИ точных приборов занимаются разработкой и изготовлением каналов радиоуправления для изделий морского и авиационного ракетного вооружения.