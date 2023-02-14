В Москве большой пожар возле военного НИИ, - росСМИ
В Москве в районе научно-исследовательского института точных приборов, проектирующих оборудование для ракетного вооружения кораблей и самолетов, произошел большой пожар
Об этом пишут российские СМИ.
Издание "Москва 24", сообщает, что пожар возник в районе НИИ точных приборов на улице Декабристов. Площадь возгорания достигла 1500 кв. м.
И добавляет, что пожар разрастается, слышны взрывы. На место прибыли экстренные службы.
В свою очередь, ТАСС утверждает, что пожар произошел на территории автосервиса.
"Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошел частичный обвал кровли. Также внутри здания хранятся шины для авто", – сказал собеседник агентства.
На втором этаже здания огнем заблокированы два человека, пожарные пробиваются к ним, добавил он.
Отметим, что в НИИ точных приборов занимаются разработкой и изготовлением каналов радиоуправления для изделий морского и авиационного ракетного вооружения.
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