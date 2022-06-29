В Москве – большой пожар, вероятно, горят шины

Об этом сообщают российские медиа и чрезвычайники.

По информации Медузы, сначала загорелся мусор. Затем огонь опрокинулся на металлические ангары, общей площадью 2 тыс. кв. метров, сообщили московские спасатели. Агентство "Москва" пишет , что горят автомобильные шины, а The Village убеждает , что якобы были взрывы.

Российское государственное агентство РИА уже сообщило о поджоге.

Напомним, 28 июня на оккупированных Россией территориях горела военная база.

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