В Москве – большой пожар, вероятно, горят шины
На Каширском шоссе в Москве возник большой пожар, тушить его приходится с помощью авиации
Об этом сообщают российские медиа и чрезвычайники.
По информации Медузы, сначала загорелся мусор. Затем огонь опрокинулся на металлические ангары, общей площадью 2 тыс. кв. метров, сообщили московские спасатели. Агентство "Москва" пишет , что горят автомобильные шины, а The Village убеждает , что якобы были взрывы.
Российское государственное агентство РИА уже сообщило о поджоге.
- Напомним, 28 июня на оккупированных Россией территориях горела военная база.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 35.84Продажа 37.06
- Актуальное
- Важное