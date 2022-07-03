В Москве горит небоскреб
Вечером в воскресенье, 3 июля 2022 года, в деловом районе Москвы (РФ) под названием Москва-сити загорелось одно из элитных высотных зданий
По информации московских телеграм-каналов, речь идет о Capital Towers.
"Предварительно, возгорание началось на 55-м этаже башни Capital Towers. На месте работают пожарные", - отмечает ТГ-канал 112.
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2022, воскресенье
3 июля
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