В Московском университете будут готовить специалистов по противодействию "цветным революциям"

Об этом сообщает Радио "Свобода".

Магистерская программа называется "Информационные и гибридные войны".

В описании программы говорится о ее целях – подготовке специалистов, способных "планировать и реализовывать операции по противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям гибридного типа".

Обязательными дисциплинами в учебном плане станут "Психология экстремальных состояний", "Нейролингвистическое программирование и другие техники эффективной коммуникации в политике", "Новейшая практика информационных операций в российско-американских отношениях", "Особенности противодействия современным технологиям" , а также "Спецпропаганда и борьба с фейками в условиях специальных военных и полицейских операций". Определения "цветных революций" и "гибридных войн" в описании нет.

Куратором программы назначен политолог Андрей Манойл, автор докторской диссертации на тему "Роль культурно-цивилизационных моделей и технологий информационно-психологического влияния в разрешении международных конфликтов" и монографии "Информационная война как инструмент внешней агрессии и территориальной экспансии: учебное пособие".

В 2022 году на программу выделено 20 мест, обучение проводится на платной основе.

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