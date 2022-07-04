В Московском университете будут готовить специалистов по противодействию "цветным революциям"
Факультет политологии Московского государственного университета (МГУ) открыл набор студентов на магистерскую программу подготовки специалистов "в области противодействия технологиям современных информационных, гибридных, торговых войн и цветных революций"
Об этом сообщает Радио "Свобода".
Магистерская программа называется "Информационные и гибридные войны".
В описании программы говорится о ее целях – подготовке специалистов, способных "планировать и реализовывать операции по противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям гибридного типа".
Обязательными дисциплинами в учебном плане станут "Психология экстремальных состояний", "Нейролингвистическое программирование и другие техники эффективной коммуникации в политике", "Новейшая практика информационных операций в российско-американских отношениях", "Особенности противодействия современным технологиям" , а также "Спецпропаганда и борьба с фейками в условиях специальных военных и полицейских операций". Определения "цветных революций" и "гибридных войн" в описании нет.
Куратором программы назначен политолог Андрей Манойл, автор докторской диссертации на тему "Роль культурно-цивилизационных моделей и технологий информационно-психологического влияния в разрешении международных конфликтов" и монографии "Информационная война как инструмент внешней агрессии и территориальной экспансии: учебное пособие".
В 2022 году на программу выделено 20 мест, обучение проводится на платной основе.
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