В Московском суде сообщили, что заочно арестовали мэра Днепра Филатова

Об этом сообщает "Медиазона", ссылаясь на пресс-службу суда.

Издание также нашло имя Филатова в базе розыска МВД.

По информации источника "Медиазоны", Филатову инкриминируют статью о разжигании ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия.

Отмечается, что в апреле этого года пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Следственный комитет писало, что против мэра возбудили дело о якобы подстрекательстве к геноциду.

Открытие дела на Филатова весной инициировал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, он обвинил мэра в призыве к убийству россиян.

"В запрещенной в России социальной сети Филатов опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру", - говорилось в заявлении.