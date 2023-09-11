В Московском суде сообщили, что заочно арестовали мэра Днепра Филатова
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал мэра Днепра Бориса Филатова за "призывы убивать россиян по всему миру"
Об этом сообщает "Медиазона", ссылаясь на пресс-службу суда.
Издание также нашло имя Филатова в базе розыска МВД.
По информации источника "Медиазоны", Филатову инкриминируют статью о разжигании ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия.
Отмечается, что в апреле этого года пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Следственный комитет писало, что против мэра возбудили дело о якобы подстрекательстве к геноциду.
Открытие дела на Филатова весной инициировал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, он обвинил мэра в призыве к убийству россиян.
"В запрещенной в России социальной сети Филатов опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру", - говорилось в заявлении.
- В августе МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, командующего сил ТРО генерал-майора Игоря Танцюру и экс-командующего ОК "Восток" генерал-лейтенанта Александра Красноока.
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