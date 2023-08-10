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OPINION

В Московии стертое разделение на "свое" и "чужое"

Владимир Ермоленко
10 августа, 2023 четверг
18:02
Мнение

Русня будет продолжать обстреливать города, которые она записала в "русский мир", и уничтожать церкви МП. Почему?

Ибо в российской политике и культуре стерто различие между своим и чужим. "Своим" провозглашается все, что явилось предметом экспансии и захвата; но это "свое" сразу отчуждается, наполняется вирусом враждебности, превращается в чужое.

Попробую объяснить.

Разделение на свой/чужой – важный культурный код. Европейская философия и гуманитаристика XX века пытались это разделение смягчить — а) из-за принятия, что мир не ограничивается "своим", и б) из-за принятия, что "чужой" и "другой" - не обязательно враждебный.

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Это хорошо – но не надо идти слишком далеко. Да, важно смягчать токсические проявления этого деления, но когда оно стирается — имеем не менее угрожающие вещи, чем когда он обостряется.

Как раз в российской политике и культуре это разделение стерто. И стерто оно двумя способами:

а) территория "своего" стала в России безгранично широкой. Отсюда агрессивное нежелание видеть свои границы, а потому и границы других. И речь идет не только о территории "большой страны" и "русского мира", но и о территории мира в целом. Поэтому — мессианизм, "всеединство", "всемирная революция" - и тому подобное;

б) одновременно "свое" смешивается с "чужим" - вплоть до точки, когда любое "свое" становится действительно чужим. Пространство декларируется "своим", но не осваивается; люди декларируются "своими", но трактуются как враги.

Поэтому особенность функционирования России на протяжении многих веков – это непрерывное производство категории внутренних врагов из тех, кто якобы был "своим". Сталинский террор – классический пример.

И потому мы имеем этот удивительный пазл: агрессивное распространение территории "своего" и одновременно мгновенное заражение всей этой территории духом "чужого".

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Граница между "своим" и "чужим" исчезает — вместо этого все превращается в большую массу "своего", что стало "чужим".

Это то, чего не понимали сторонники "русского мира" на протяжении целых десятилетий у нас, да и в другом мире: Россия их уничтожает и будет уничтожать так же беспощадно, как и "чужих". Даже несмотря на то, что они "свои".

Ибо никаких "своих" для России нет. Есть только безграничный океан захваченного и замученного, который провозглашен "своим", но на самом деле сразу трактуется как "чужой", навсегда отчужденный, навсегда враждебный, с которым ты общаешься только на языке насилия.

Такова вот "гуманитаристика".

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Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЭН

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