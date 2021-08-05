В Моршине, где проводят эксперимент по массовой вакцинации, не фиксировали случаев коронавируса с 20 июня

Об этом сообщает Минздрав .

Завершили вакцинацию 66% взрослых жителей.

Последний случай заболевания коронавирус был зафиксирован 20 июня.

"Конечно, мы прекрасно понимаем все ограничения такого проекта, но должны сказать о том, что достигнутые высокие и сверхвысокие цифры универсального охвата является необходимым условием для прекращения вспышки и пандемии. К проекту присоединились кроме медиков, местная власть, СМИ, религиозные сообщества. Сейчас наша цель - прививать можно больше людей и не дать пандемии осенью обостриться ", - отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Также прививки делали вакцинами AstraZeneca и Pfizer.

Всего в Моршине проживают 4239 человек, 800 из них - дети до 18 лет.

Пилотный проект по вакцинации начался в Моршине 16 апреля. Цель - коллективный иммунитет местных жителей и работников санаториев, чтобы сделать город безопасным и открыть курорт.

В городе Моршин (Львовская область) за неполный месяц 61% населения получили прививки в рамках проекта с массовой вакцинации.