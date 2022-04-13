В моргах Днепра более полутора тысяч трупов российских солдат, которые никто не хочет забирать, - заммэра

Об этом Лысенко заявил в интервью изданию "Настоящее время" .

По его словам, в моргах Днепра уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат.

"Сейчас в моргах Днепра более полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах. Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы то ни было, но это чьи-то дети. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей", - призвал Лысенко.

С 24 февраля по 13 апреля оккупанты потеряли в Украине около 19800 военных, 1 964 бронемашины, 739 танков, 358 систем артиллерии, 158 самолетов и 143 вертолета.

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