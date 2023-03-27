Об этом в утренней сводке 27 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают нести большие потери.

Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов.

Россия сосредоточена на 5 направлениях, однако ВСУ отразили 60 атак

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Однако украинские воины отразили там более 60 атак противника.

Войска РФ нанесли 2 ракетных и 23 авиаудара по Украине за прошедшие сутки

26 марта противник нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь враг применяет тактику террора.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена.

На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атинское, Белополье, Волфине, Миропольское и Покровка Сумской области.

В Харьковской области под огневое влияние попали более 15 районов населенных пунктов. Среди них - Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелечья, Старица, Огирцево, Милово, Петро-Ивановка и Редкодуб.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Синьковки, Белогоровки и Веселого.

Россияне совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Колодези, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают украинские защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

РФ совершила обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них – Орехово-Василевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка.

Многочисленным вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Парасковеевка, Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности Ольговское, Красное, Чаривное, Орехов Запорожской области; Республиканец, Одрадокаменка, Томарино, Новоселка, Ольговка и Садовое Херсонской области и город Херсон.

ВСУ поразили пункт управления, станцию РЭБ и места скопления россиян

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.