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В морг оккупированного Первомайска на Луганщине доставили тела 109 оккупантов, в больнице не успевают оказывать медпомощь россиянам, - Генштаб

27 июля, 2023 четверг
09:35
Война с Россией

В город Первомайск оккупированной Луганской области во время эвакуации с поля боя были привезены тела 109 оккупантов в местный морг. В больнице не успевают оказывать помощь, к тому же не хватает медицинских препаратов

Об этом сообщает спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в телемарафоне.

"Благодаря успехам Вооруженных Сил Украины на линии боевого столкновения, в городе Первомайск, на временно захваченной территории Луганской области, в местный морг во время эвакуации с поля боя были доставлены тела 109 российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центральной местной больнице города проходят лечение 730 окупантов.

По данным спикера, медперсонал больницы не успевает оказывать медицинскую помощь россиянам из-за большой загрузки и нехватки обезболивающих препаратов.

"Морально-психологическое состояние российских захватчиков здесь крайне низкое, они не желают возвращаться в зону проведения боевых действий", - добавил Ковалев.

Ситуация на фронте

Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Отмечается, что ВСУ имели успех в Старомайорском районе, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время, россияне продолжают оказывать мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск, активно применяют резервы.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", - говорится в сообщении.

Принудительная мобилизация в РФ

По информации от спикера, в населенном пункте Шерстки в России в исправительной колонии №12, начался процесс сбора информации по военно-учетным и гражданским специальностям тамошних заключенных.

"Также администрация тюрьмы выясняет информацию об опыте срочной и контрактной службы у заключенных. Сбор данных проводится по запросу минобороны РФ", - отметил Ковалев.

Он также добавил, что среди заключенных уже ходят слухи о принудительной мобилизации на отправку на войну в Украину.

  • Городской глава Мелитополя Запорожской области заявил, что россияне закрыли очередной самый быстрый и бюджетный коридор для выезда людей из ТОТ, таким образом превращая оккупированные территории в резервацию.
Украина
Россия
Мелитополь
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Запорожская область
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