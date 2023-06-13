Об этом сообщили в телеграмм-канале Одесской мэрии.

В сообщении отмечается, что в отобранных 10 июня пробах морской воды возбудитель холеры не обнаружен.

Однако в воде у пляжа "Ланжерон" зафиксировано превышение железа в 4,8 раза. Соленость там ниже нормы в 2,7 раза. Кроме того, в отобранных пробах морской воды на 16-й станции Фонтана зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,8 раза, железа - в 5,2 раза, соленость ниже нормы в 2,9 раза.

В то же время сообщается, что питьевая вода, поставляемая в Одессу, соответствует санитарным нормам.

"Питьевая вода отвечает государственным санитарным нормам и правилам 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком", - сообщают в мэрии.

В Одесском горсовете напомнили, что продолжает действовать приказ ОВА от 16 июля 2022 г., которым установлен особый режим передвижения граждан на отдельных территориях Одесщины и запрещено пребывание на побережье Черного моря, в частности, в пределах пляжных зон.