В море возле Одессы соленость воды снизилась почти втрое, а загрязненность выросла
Пробы морской воды в акватории Одессы показали превышение в ней норм содержания загрязняющих веществ и резкое падение солености в результате подрыва Каховской ГЭС
Об этом сообщили в телеграмм-канале Одесской мэрии.
В сообщении отмечается, что в отобранных 10 июня пробах морской воды возбудитель холеры не обнаружен.
Однако в воде у пляжа "Ланжерон" зафиксировано превышение железа в 4,8 раза. Соленость там ниже нормы в 2,7 раза. Кроме того, в отобранных пробах морской воды на 16-й станции Фонтана зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,8 раза, железа - в 5,2 раза, соленость ниже нормы в 2,9 раза.
В то же время сообщается, что питьевая вода, поставляемая в Одессу, соответствует санитарным нормам.
"Питьевая вода отвечает государственным санитарным нормам и правилам 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком", - сообщают в мэрии.
В Одесском горсовете напомнили, что продолжает действовать приказ ОВА от 16 июля 2022 г., которым установлен особый режим передвижения граждан на отдельных территориях Одесщины и запрещено пребывание на побережье Черного моря, в частности, в пределах пляжных зон.
- 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов. Президент Украины провел экстренное заседание Совбеза и обороны, также состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.
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