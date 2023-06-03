В море вблизи Одессы появилось нефтяное пятно

Об этом сообщает Одесский горсовет в telegram.

"На морской поверхности визуально наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера. Сотрудниками Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) утром 03.06.2023 отобраны пробы морской воды в месте загрязнения для проведения соответствующего лабораторного анализа", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госэкоинспекции, Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и Департамента экологии и развития рекреационных зон проводят совместные действия по установлению объемов и источников загрязнения и информированию правоохранительных органов.