В море рядом с Палермо подводные археологи нашли древнеримское судно с грузом амфор
Подводные археологи сделали снимки корабля, лежащего на дне вблизи с островом Изола-делле-Феммине в 14 км от берега города Палермо
Об этом рассказывает "НВ" со ссылкой на Guardian .
Найденный корабль находится на глубине 92 метров в Тирренском море, недалеко от острова Изола-делле-Феммине.
Первые снимки подводного робота обнаружили на корабле большой груз винных амфор.
"Средиземное море постоянно дает нам ценные элементы для воспроизведения нашей истории, связанной с морской торговлей, типами лодок, логистикой", - прокомментировала находку морской суперинтендант сицилийского региона Валерия Ли Виньи, которая начала экспедиции.
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Историки уверяют, что полученные данные прольют свет на торговую деятельность Рима в Средиземноморье, где римляне торговали специями, вином, оливками и другими продуктами на территории от Северной Африки до современных Испании и Франции.
Полиция была проинформирована о местонахождении этого судна в ходе расследования происхождения похищенных артефактов, проданных на черном рынке в северной Италии.
В июне итальянская власть изъяла у бельгийского коллекционера сотни незаконно собранных археологических находок.
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