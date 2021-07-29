В море рядом с Палермо подводные археологи нашли древнеримское судно с грузом амфор

Об этом рассказывает "НВ" со ссылкой на Guardian .



Найденный корабль находится на глубине 92 метров в Тирренском море, недалеко от острова Изола-делле-Феммине.



Первые снимки подводного робота обнаружили на корабле большой груз винных амфор.

"Средиземное море постоянно дает нам ценные элементы для воспроизведения нашей истории, связанной с морской торговлей, типами лодок, логистикой", - прокомментировала находку морской суперинтендант сицилийского региона Валерия Ли Виньи, которая начала экспедиции.



Читайте также: В центральном Китае во время строительства обнаружили 11 гробниц возрастом более тысячи лет

Историки уверяют, что полученные данные прольют свет на торговую деятельность Рима в Средиземноморье, где римляне торговали специями, вином, оливками и другими продуктами на территории от Северной Африки до современных Испании и Франции.

Полиция была проинформирована о местонахождении этого судна в ходе расследования происхождения похищенных артефактов, проданных на черном рынке в северной Италии.



В июне итальянская власть изъяла у бельгийского коллекционера сотни незаконно собранных археологических находок.