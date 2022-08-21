В море недалеко от Алупки прогремели взрывы
Недалеко от побережья оккупированного Крыма, а именно населенного пункта Алупка, в море прогремели взрывы, также были видны вспышки
Об этом сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
По словам Чубарова, звуки из моря раздались около 21:30.
"В Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 километра 6-7 вспышек и позже хлопки", - написал Чубаров.
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