В море недалеко от Алупки прогремели взрывы

Об этом сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По словам Чубарова, звуки из моря раздались около 21:30.

"В Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 километра 6-7 вспышек и позже хлопки", - написал Чубаров.

В Севастополе во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Глава оккупационных властей сообщил, что сбили беспилотник.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на взрывы в оккупированном Крыму и назвал это "жарким августом"

Также вечером 19 августа взрывы раздавались в Евпатории во временно оккупированном Крыму. Пропагандисты сообщают о работе ПВО.

20 августа над полуостровом Тарханкут в Черноморском районе (Оленевка) оккупированного Крыма сработало российское ПВО.

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