В море на Одесчине заметили первую в этом году стаю дельфинов
20 марта в водах северо-западной части Черного моря заметили небольшую стаю первых в этом году дельфинов вида афалин
Об этом информирует Национальный природный парк "Тузловские лиманы" .
"В эту пору первые дельфины обычно уже появляются в морских водах северо-западной части моря. И сейчас нами не зарегистрированы мертвые китообразные на песчаной пересыпи, как год назад, хотя риски от врага со стороны моря, как для украинцев, так и для дельфинов еще остаются", – пишут ученые.
Сообщается, что небольшую шайку дельфинов вида афалин заметили в пределах национального природного парка "Тузловские лиманы", в водах северо-западной части Черного моря, 20 марта.
Это первая небольшая стая дельфинов в весеннее время 2023 года в этом регионе.
"Несмотря на ужасные последствия от рашистов для людей и дикой природы, все-таки природа восстановится", - подчеркивают в пресс-службе.
Украинцев просят сообщать о выбросах дельфинов на берег Черного моря в 2023 году в мессенджер нацпарка , по телефонам 0975762705, 0688816194, или на электронную почту – [email protected]
- Напомним, в сентябре 2022 года о массовой гибели дельфинов в Одесской области сообщал Офис генерального прокурора. Утверждалось, что причиной этого явления является использование военными РФ гидролокаторов на подводных и надводных лодках в акватории моря.
- По состоянию на 7 декабря 2022 года в результате боевых действий, которые российские захватчики вели на побережье Черного моря, уничтожено 20% общей популяции дельфинов в Черном море.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.09
Покупка 38.09Продажа 38.87
-
EUR
Покупка 40.35Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное