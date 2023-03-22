Об этом информирует Национальный природный парк "Тузловские лиманы" .

"В эту пору первые дельфины обычно уже появляются в морских водах северо-западной части моря. И сейчас нами не зарегистрированы мертвые китообразные на песчаной пересыпи, как год назад, хотя риски от врага со стороны моря, как для украинцев, так и для дельфинов еще остаются", – пишут ученые.

Сообщается, что небольшую шайку дельфинов вида афалин заметили в пределах национального природного парка "Тузловские лиманы", в водах северо-западной части Черного моря, 20 марта.

Это первая небольшая стая дельфинов в весеннее время 2023 года в этом регионе.

"Несмотря на ужасные последствия от рашистов для людей и дикой природы, все-таки природа восстановится", - подчеркивают в пресс-службе.

Украинцев просят сообщать о выбросах дельфинов на берег Черного моря в 2023 году в мессенджер нацпарка , по телефонам 0975762705, 0688816194, или на электронную почту – [email protected]