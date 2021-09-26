В Монтане сошел с рельсов пассажирский поезд: 3 погибших, 50 пострадавших

Об этом говорят в офисе местного шерифа и в диспетчерской на железной дороге, передает Еспресо.TV .



Empire Builder сошел с рельсов около 16:00 по местному времени (первый час ночи по Киеву) в районе города Джоплин, что в 30 милях (48 километрах) от границы с Канадой.







В поезде было около 146 пассажиров и 16 членов экипажа, передает Reuters .



Поезд состоял из двух локомотивов и 10 вагонов, из которых 7 сошли с рельсов, сообщает USA Today .



Известно, что три человека погибли, еще 50 получили травмы.







При этом на фотографиях видно, что данный участок пути во время аварии был свободным от других поездов или аварии, погода там сейчас солнечная, небо ясное.



Для проведения расследования Национальный совет по безопасности транспорта пришлет команду из 14 человек, включая следователей и специалистов по железнодорожным сигналам и другим дисциплинам.



Сейчас идет эвакуация пассажиров.



Как отмечается на сайте перевозчика, движение поездов на этом участке временно прекращено .





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