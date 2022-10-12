Об этом Олег Гороховский сообщил в телеграмме .

"Выбрали 1000 обращений наших клиентов на русском языке, и спросили их, не возражают ли они, чтобы оператор отвечал на их вопросы на украинском. 96,3% сказали, что это не является для них проблемой. Очевидно, денацификация проходит успешно", - рассказал Гороховский .

Он также добавил, что условия обслуживания клиентов на русском языке также изменятся. Отныне ответ на русском языке в поддержке Монобанка доступен только в случае упорной просьбы клиента и по усмотрению оператора.

"Я считаю, русскоязычным интерфейсам нет места в Украине. Русский язык – ок, это личный выбор каждого украинца. А русскоязычные интерфейсы используются на россии. Кстати, покажите хотя бы один русский сервис, имеющий интерфейсы на украинском, и это при том, что мы не бомбим их города и не убиваем их женщин, пожилых и детей", - добавил соучредитель Монобанка.

К слову, с началом полномасштабного вторжения о своей принципиальной приверженности украинскому языку заявило немало украинских звезд шоубиза и лидеров мнений

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