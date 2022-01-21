В monobank появятся банкоматы: как будут выглядеть

Об этомсообщает на своей странице один из соучредителей банка Олег Гороховский.



Он назвал их "котоматами". По его словам, у каждого банкомата будет кличка.



"Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч", - написал Гороховский.

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