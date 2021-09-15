В Монголии выявили первые случаи смерти от коронавируса среди животных

Об этом сообщил эксперт Главного управления ветеринарии страны Адьясуренгийн Тувшинбаяра, передает Синьхуа.

Как отмечается, результаты лабораторных исследований показали, что коронавирус стал причиной гибели двух бобров в Монголии.

"Это первый подтвержденный случай гибели животных в нашей стране от коронавирусной инфекции", - сказал он.

В Национальном центре по изучению зоонозных инфекций Монголии отметили, что два бобра погибли в прошлом месяце и принадлежали Центру акклиматизации и разведения бобров при Управлении по охране окружающей среды в Улан-Баторе.

Директор Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Нямдоржийн Цогбадрах сообщил: еще у семи бобров из этого центра в августе этого года был выявлен COVID-19. "Мы считаем, что бобры заразились коронавирусом от своих опекунов", - отметил он. Цогбадрах добавил, что у семи бобров, заразившихся штаммом "Дельта", наблюдались симптомы, в частности кашель, насморк и воспаление слизистой оболочки глаз. "Сейчас бобры уже полностью вылечились от болезни благодаря надлежащему лечению", - сказал он. В Монголии COVID-19 был также обнаружен у двух домашних котов.

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