В Монголии выявили первые случаи смерти от коронавируса среди животных
Коронавирус вызвал смерть двух бобров в Монголии. Это первые подобные случаи в стране
Об этом сообщил эксперт Главного управления ветеринарии страны Адьясуренгийн Тувшинбаяра, передает Синьхуа.
Как отмечается, результаты лабораторных исследований показали, что коронавирус стал причиной гибели двух бобров в Монголии.
"Это первый подтвержденный случай гибели животных в нашей стране от коронавирусной инфекции", - сказал он.
В Национальном центре по изучению зоонозных инфекций Монголии отметили, что два бобра погибли в прошлом месяце и принадлежали Центру акклиматизации и разведения бобров при Управлении по охране окружающей среды в Улан-Баторе.
"Мы считаем, что бобры заразились коронавирусом от своих опекунов", - отметил он.
"Сейчас бобры уже полностью вылечились от болезни благодаря надлежащему лечению", - сказал он.
В Монголии COVID-19 был также обнаружен у двух домашних котов.
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