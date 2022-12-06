В Монголии продолжаются массовые протесты из-за коррупции в верхушке власти

Об этом пишет BBC.

В субботу, 3 декабря, участники акций протеста хотели подойти к официальной резиденции президента Монголии, однако дорогу им преградила полиция. В понедельник, 5 декабря, акция возобновилась и переросла в столкновение с силовыми органами.

Несмотря на морозы несколько тысяч демонстрантов собрались на центральной площади им. Сухое-Батор. Они намеревались штурмовать здание правительства страны, но сумевших войти в здание задержали и вскоре освободили. Власти столицы приняли решение о разгоне протестующих, но те освободили площадь добровольно.

Демонстранты требуют распустить парламент страны и привлечь к ответственности высокопоставленных должностных лиц, подозреваемых в коррупции.

В середине ноября монгольское антикоррупционное агентство объявило, что более 30 должностных лиц, в том числе генеральный директор государственной угледобывающей компании "Эрденес Таван-Толгой", находятся под следствием по обвинению в хищениях.

Один из монгольских депутатов Тогмидин Доржханд заявил на пресс-конференции в парламенте, что с 2013 года в Китай было поставлено 6,4 млн тонн угля, который не зарегистрировали на монгольской таможне. При этом сообщалось, что грузовики с углем, следовавшие в Китай, проходили по документам как обычные пассажирские автомобили.

Протестующие считают, что следствие о незаконных поставках угля ведется ненадлежащим образом и требуют назвать имена подозреваемых чиновников. Многие демонстранты также убеждены, что по коррупционным схемам стоит группа депутатов парламента.

После протестов власти страны согласились создать рабочую группу для диалога с демонстрантами. "На сегодняшний день около 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование на основании жалобы правительства", - сообщил глава секретариата правительства и лидера правящей Монгольской народной партии Дашзегвий Амарбаясгалан.

Отметим, что поставки угля, которые используются для производства каменноугольного кокса, являются важнейшим источником монгольского бюджета: на его добычу приходится около 25% ВВП страны. При этом 86% своего экспорта Монголия отправляет в Китай, а уголь составляет более половины этого объема.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb