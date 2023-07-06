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В монастыре Киево-Печерской лавры обнаружили портреты русского царя Николая II и императрицы

6 июля, 2023 четверг
13:21
Общество

В одном из корпусов Киево-Печерской лавры 6 июля были обнаружены портреты царской семьи российского императора Николая II

Об этом сообщает министр культуры Александр Ткаченко.

"Лавра в пользование УПЦ МП – это портреты российских императоров, которые, наверное, "охраняли" Монастырь. Все это уже не удивляет", – написал Ткаченко.

Сегодня Комиссия Заповедника зашла на территорию Нижней лавры, провела осмотр и опечатку 3 помещений: 70 (Резиденция Митрополита Онуфрия), 69, 71.

"Полное игнорирование санитарных и противопожарных норм", – прокомментировал министр.

Напомним, утром 6 июля представители Заповедника при поддержке полиции сломали замки и опечатали несколько корпусов Киево-Печерской Лавры, в частности, где находится резиденция Предстоятеля УПЦ.

Также сообщается, что по техническим причинам территория Нижней Лавры Заповедника будет работать с 11:00 до 18:00. В УПЦ МП говорят, что комиссия "вопреки законам Украины, Заповедник препятствует верующим попасть на богослужение".

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ МП заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь получил подозрение . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. А Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест. Позже арест продлили еще на 2 месяца.

В июне Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций зависимых от него, а также УПЦ МП. Впоследствии подобное решение принял Киевский облсовет.

12 июня в Минкульте сообщили , что УПЦ МП не освободила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.

1 июля Минкульт принял решение об ограничении доступа монахов УПЦ МП в помещения Лавры, а также запечатывание тех корпусов, где нет монахов.

Уже 4 июля комиссия Минкульта прибыла проверить и опечатать освобожденные корпуса Нижней лавры, а представители и прихожане УПЦ МП пытаются сорвать ее работу. Впоследствии стало известно, что глава комиссии написал заявление в полицию из-за препятствования их работе.

Кроме того, в этот день Белорусская православная церковь заявила , что готова принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры "в случае их насильственного выселения".

5 июля северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу Украинской православной церкви Московского патриархата.

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