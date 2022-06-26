Об этом он сказал в эфире телемарафона .

"Старт обучения будет 1 сентября, раньше – для учреждений высшего образования, учреждений профессионального высшего образования. Мы рекомендуем начинать с 15 августа образовательный процесс для старших курсов, для 1 курса и 1 курса магистратуры образовательный процесс начнется в середине сентября и начале октября", – подчеркнул Андрей Витренко.

По его словам, окончательное решение о дате начала учебного года будут принимать ректоры вузов, директора колледжей и высших профессиональных училищ. Замминистра отметил, что в тех областях, где сложная ситуация, МОН будет рекомендовать ввести онлайн-обучение.

Кроме того, президент Владимир Зеленский провел совещания с министром образования Сергеем Шкарлетом и председателями ВГА по заданию нового учебного года. Также МОН устраивает совещания с учебными заведениями. В частности, обсуждают укрытие.

Андрей Витренко напомнил, что укрытия делятся на хранилища, согласно кодексу гражданской безопасности, двойные и самые простые. Он подчеркнул, что министерство будет делать все, чтобы обезопасить детей во время пребывания в школах.

"Школа должна стать территорией безопасности, поэтому мы будем делать все, чтобы дети были в безопасности", – отметил замминистра.

Также Андрей Витренко добавил, что дети-вынужденные переселенцы имеют право на первоочередное зачисление в детсады и школы. Этими вопросами будут заниматься местные управления образования.

7 июня Андрей Витренко заявил, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября, а школьники будут учиться офлайн .

12 июня Андрей Витренко отметил, что учебный процесс в украинских школах возобновится 1 сентября в режиме офлайн только в тех регионах, где будет давать ситуация с безопасностью .

24 июня заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что учебный год в Украине планируют начать 1 сентября преимущественно в очной форме.

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