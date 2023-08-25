В МОН рассказали, сколько детей вернутся к очной учебе
Всего к очному обучению вернутся около 500 тысяч детей. В настоящее время 67% учебных заведений обеспечены укрытиями, 75% из них - школы
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лесной на "Августовской" конференции по новому видению трансформации образования в Украине, пишет Общественное.
"В каждом регионе по-разному в зависимости от условий безопасности. Безопасность мы приоритезируем. Мы повышаем выход детей на очное обучение. Около 500 тысяч детей вернутся к аудиторному обучению", - сказал Лесной.
По словам министра, правительство выделило 1,5 млрд гривен на укрытие и "сейчас готовится большой проект по укрытиям за средства ЕС и средства, выделяемые на восстановление страны".
"К сожалению, не везде где дети и педагогические коллективы хотят вывести детей в оффлайн такая возможность есть, потому что вопрос не только в хранилищах. На самом деле не везде, где есть укрытие, можно вывести детей на очное обучение. Есть такие регионы как Харьков, Запорожье , где подлет ракет намного короче, чем время, которое нужно для того, чтобы спуститься в укрытие. Поэтому ОВА сегодня принимают решение исходя из каждой локальной ситуации", - сказал министр.
- Педагоги обновляют дисциплину "Защита Украины", которая будет включать больше практики, знаний и жизненно необходимых умений. Предмет будут преподавать по новой методике.
- Также, по словам министра образования и науки Украины Оксена Лесового, минная безопасность будет включена в школьную программу "Здоровье, безопасность и благополучие" как обязательный компонент.
- Министр образования и науки Украины Оксен Лесной просит , если ребенок из-за ночных тревог не выспался и устал, то не стоит заставлять его идти на первый урок.
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