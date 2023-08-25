В МОН рассказали, сколько детей вернутся к очной учебе

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лесной на "Августовской" конференции по новому видению трансформации образования в Украине, пишет Общественное.

"В каждом регионе по-разному в зависимости от условий безопасности. Безопасность мы приоритезируем. Мы повышаем выход детей на очное обучение. Около 500 тысяч детей вернутся к аудиторному обучению", - сказал Лесной.

По словам министра, правительство выделило 1,5 млрд гривен на укрытие и "сейчас готовится большой проект по укрытиям за средства ЕС и средства, выделяемые на восстановление страны".

"К сожалению, не везде где дети и педагогические коллективы хотят вывести детей в оффлайн такая возможность есть, потому что вопрос не только в хранилищах. На самом деле не везде, где есть укрытие, можно вывести детей на очное обучение. Есть такие регионы как Харьков, Запорожье , где подлет ракет намного короче, чем время, которое нужно для того, чтобы спуститься в укрытие. Поэтому ОВА сегодня принимают решение исходя из каждой локальной ситуации", - сказал министр.