Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В МОН рассказали, сколько детей вернутся к очной учебе

В МОН рассказали, сколько детей вернутся к очной учебе

25 августа, 2023 пятница
21:39
Общество

Всего к очному обучению вернутся около 500 тысяч детей. В настоящее время 67% учебных заведений обеспечены укрытиями, 75% из них - школы

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лесной на "Августовской" конференции по новому видению трансформации образования в Украине, пишет Общественное.

"В каждом регионе по-разному в зависимости от условий безопасности. Безопасность мы приоритезируем. Мы повышаем выход детей на очное обучение. Около 500 тысяч детей вернутся к аудиторному обучению", - сказал Лесной.

По словам министра, правительство выделило 1,5 млрд гривен на укрытие и "сейчас готовится большой проект по укрытиям за средства ЕС и средства, выделяемые на восстановление страны".

"К сожалению, не везде где дети и педагогические коллективы хотят вывести детей в оффлайн такая возможность есть, потому что вопрос не только в хранилищах. На самом деле не везде, где есть укрытие, можно вывести детей на очное обучение. Есть такие регионы как Харьков, Запорожье , где подлет ракет намного короче, чем время, которое нужно для того, чтобы спуститься в укрытие. Поэтому ОВА сегодня принимают решение исходя из каждой локальной ситуации", - сказал министр.

  • Педагоги обновляют дисциплину "Защита Украины", которая будет включать больше практики, знаний и жизненно необходимых умений. Предмет будут преподавать по новой методике.
  • Также, по словам министра образования и науки Украины Оксена Лесового, минная безопасность будет включена в школьную программу "Здоровье, безопасность и благополучие" как обязательный компонент.
  • Министр образования и науки Украины Оксен Лесной просит , если ребенок из-за ночных тревог не выспался и устал, то не стоит заставлять его идти на первый урок.
Украина
образование
Читайте также:
Володимир Зеленський
24 августа, 2023 четверг
В эфире общественного вещателя Германии призвали четвертовать Зеленского для окончания войны
Дмитро Медведєв
24 августа, 2023 четверг
МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии
24 августа, 2023 четверг
"Батькивщина-Мать" так и останется советским символом, даже после появления трезубца: Вятрович о переименовании монумента
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.03
    Продажа 42.18
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
25 августа
23:42
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Те, кто приехал жить на украденную землю, должны быть выдворены: Чубаров о россиянах и коллаборантах в Крыму
23:37
Канада
Украина начала переговоры с Канадой о соглашении по гарантиям безопасности
23:33
Роналду впервые в новом сезоне сделал хет-трик за "Аль-Наср"
23:06
россия дипломат
Россия начала применять новые методы антиукраинской пропаганды в США и Европе, - NYT
23:03
Live
Над Украиной "шахеды": текстовый онлайн событий
22:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 августа
22:34
Резников пообещал уйти в отставку, если подтвердятся обвинения в закупке летних курток для ВСУ вместо зимних
22:07
Бех-Романчук принесла Украине серебро ЧМ-2023 по легкой атлетике
21:49
Эксклюзив
"Точно просьба РФ, это не выдерживает никакой критики": дипломат Чалый о позиции Индии в отношении Украины на G20
21:45
Анчелотти вычеркнул Лунина из основного состава "Реала"
21:39
Украина получила первую медаль ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
21:16
В России заявили, что изъяли бортовые самописцы из самолета, на котором разбился Пригожин
21:14
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
На юге у РФ практически нет резервов. Часть западного Крыма без защиты: военные итоги недели
21:13
В Украине изменили порядок содержания военнопленных
21:00
Армия РФ обстреляла Никополь на Днепропетровщине: погиб мужчина
20:54
Украина вернула 11 детей из РФ и временно оккупированных территорий
20:45
Зеленский анонсировал законодательные решения, усиливающие безопасность государства
20:28
Обновлено
ЧВК Вагнера
В Финляндии оставили под стражей российского оккупанта из банды "Русич" Петровского, Украина готовит материалы для экстрадиции
20:25
Владимир Сальдо
Дом, отель и автомобили: активы коллаборанта Сальдо передали Украине
20:14
Смерть Пригожина ослабила Путина, - Резников
20:02
В Украину доставили тысячи 122-мм выстрелов для гаубиц Д-30 и САУ "Гвоздика", - Украинская Бронетехника
20:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Действительно ли Пригожин мертв и зачем это Путину?
20:00
Обзор
Победные новости 548-го дня войны: удар ВСУ по береговой охране РФ в Крыму, Финляндия передаст Украине тяжелое вооружение
19:59
Россия запустила на ютубе фейковую рекламу о высоких потерях ВСУ
19:37
Сырский посетил позиции ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях
19:11
Средиземноморская диета и образ жизни уменьшают риск смерти от рака, - исследование
19:09
Обзор
Самый дорогой или самая кассовая: что посмотреть на выходных
19:07
Тренер "Челси" призвал Мудрика активизироваться
19:01
Россияне пытались безуспешно наступать на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях - Генштаб
18:29
Лукашенко заявил, что предупреждал Пригожина и Путина о подготовке покушения на главу ЧВК Вагнера
18:23
В Дании планируют запретить сожжение религиозных книг в публичных местах
18:17
Шведский публицист Нильсон распространяет на Западе антиукраинские тезисы российской пропаганды, - ЦПД
18:09
В Украине введут электронный документооборот во время прохождения ВЛК
18:05
OPINION
Пригожина показательно зачистили. Если система убивает - она боится повторения
17:53
BMW X7 за 5 тыс. грн, дома, земля: у заместителя одесского военкома выявили признаки коррупции на 14 млн грн
17:52
Партизанское движение "Желтая лента" провело акцию ко Дню Независимости во всех оккупированных Россией регионах
17:43
Итальянский клуб объявил о трансфере украинца Коваленко
17:18
ГУР: по 126-й гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму нанесен удар
17:07
Усик и Дюбуа провели финальную дуэль взглядов. Украинец вышел на сцену с баннером "Фортеця Бахмут"
17:06
В Калифорнии разбился истребитель F/A-18 Hornet
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV