Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.

"Мы имеем сдержанный оптимизм и хотим, чтобы с 1 сентября дети пошли офлайн в школу. Но, я подчеркиваю, только там, где позволяет ситуация безопасности. То есть там, где разрываются бомбы, конечно, обучения не будет", - рассказал Витренко.

Он добавил, что по организации начала нового учебного года уже было проведено совещание.

"Что касается 1 сентября, то было проведено совещание с участием премьер-министра, на котором присутствовали глава МОН и представители ГСЧС. Был разработан план для реализации того, чтобы уже с 1 сентября дети пошли в школу, а студенты в университеты" , – сказал Витренко.

7 июня Андрей Витренко заявил, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября, а школьники будут учиться в режиме офлайн .