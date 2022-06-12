В МОН рассказали, при каких условиях украинские школьники сядут 1 сентября за парты
Учебный процесс в украинских школах возобновится 1 сентября в режиме офлайн только в тех регионах, где будет разрешаться ситуация с безопасностью
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.
"Мы имеем сдержанный оптимизм и хотим, чтобы с 1 сентября дети пошли офлайн в школу. Но, я подчеркиваю, только там, где позволяет ситуация безопасности. То есть там, где разрываются бомбы, конечно, обучения не будет", - рассказал Витренко.
Он добавил, что по организации начала нового учебного года уже было проведено совещание.
"Что касается 1 сентября, то было проведено совещание с участием премьер-министра, на котором присутствовали глава МОН и представители ГСЧС. Был разработан план для реализации того, чтобы уже с 1 сентября дети пошли в школу, а студенты в университеты" , – сказал Витренко.
- 7 июня Андрей Витренко заявил, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября, а школьники будут учиться в режиме офлайн .
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