В МОН просят не верить фейку об отмене обучения с 1 сентября

Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

"Информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной", - говорится в заявлении.

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Там добавили, что министр Сергей Шкарлет подчеркнул, что при любом уровне эпидбезопасности процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы и дети будут продолжать обучение.