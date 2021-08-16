В МОН просят не верить фейку об отмене обучения с 1 сентября
Министерство образования и науки Украины сообщило, что информация в соцсетях об отмене обучения с 1 сентября является недостоверной
Об этом сообщила пресс-служба ведомства .
"Информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной", - говорится в заявлении.Там добавили, что министр Сергей Шкарлет подчеркнул, что при любом уровне эпидбезопасности процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы и дети будут продолжать обучение.
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