В МОН планируют до 2024 года каждого учителя обеспечить персональным компьютером

Об этом передает пресс-служба МОН.

Как отмечается, до 2024 года планируется обеспечить соотношение "один ПК на одного учителя".

"В идеале каждый педагогический работник должен иметь возможность пользоваться личным ПК (персональным компьютером - ред.) на работе, как любой, к примеру, офисный работник. Так же каждый ученик должен быть обеспечен такой возможностью", - говорится в сообщении .

В МОН отметили, что в рамках нынешней инициативы об обеспечении ноутбуками учителей объявлены тендеры на почти 49 тыс. ноутбуков. В этом году планируется закупить 65 тыс. ноутбуков.

"По состоянию на 18 августа в 21-й области и трех районных в г. Киеве госадминистрациях проведение тендеров, а именно сбор тендерных предложений, находится в активной фазе. Процесс можно отслеживать с помощью специального дашборда. Приобретенные ноутбуки закрепляться за учебными кабинетами соответствующих учреждений общего среднего образования и будут использоваться исключительно для организации образовательного процесса", - говорится в сообщении.

В случае карантина ноутбуки могут предоставляться в пользование педагогам.

Всего на сегодня, по данным Института образовательной аналитики, количество персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе, составляет 231 713 единиц.

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