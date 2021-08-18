В МОН планируют до 2024 года каждого учителя обеспечить персональным компьютером
В Министерстве образования и науки заявили, что планируют до 2024 года обеспечить каждого учителя персональным компьютером. В случае карантина ноутбуки могут предоставляться в пользование педагогам
Об этом передает пресс-служба МОН.
Как отмечается, до 2024 года планируется обеспечить соотношение "один ПК на одного учителя".
"В идеале каждый педагогический работник должен иметь возможность пользоваться личным ПК (персональным компьютером - ред.) на работе, как любой, к примеру, офисный работник. Так же каждый ученик должен быть обеспечен такой возможностью", - говорится в сообщении .
В МОН отметили, что в рамках нынешней инициативы об обеспечении ноутбуками учителей объявлены тендеры на почти 49 тыс. ноутбуков. В этом году планируется закупить 65 тыс. ноутбуков.
"По состоянию на 18 августа в 21-й области и трех районных в г. Киеве госадминистрациях проведение тендеров, а именно сбор тендерных предложений, находится в активной фазе. Процесс можно отслеживать с помощью специального дашборда. Приобретенные ноутбуки закрепляться за учебными кабинетами соответствующих учреждений общего среднего образования и будут использоваться исключительно для организации образовательного процесса", - говорится в сообщении.
В случае карантина ноутбуки могут предоставляться в пользование педагогам.
Всего на сегодня, по данным Института образовательной аналитики, количество персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе, составляет 231 713 единиц.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.11Продажа 31.48
- Актуальное
- Важное