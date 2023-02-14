В Молдову под видом футбольных фанатов могли въехать диверсанты из Сербии. Белград требует доказательств
В Молдову не пропустили сербских футбольных болельщиков, среди которых якобы должны были въехать диверсанты для дестабилизации ситуации в стране. Белград требует доказательств
Об этом сообщает Newsmaker.
В понедельник, 13 февраля, депутат от партии "Действие и солидарность" Андриан Кептонар заявил, что на этой неделе в Кишинев под видом сербских футбольных болельщиков могли приехать диверсанты. Они преследовали цель воплотить план Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове.
Он отметил, что на этой неделе в Кишиневе должен пройти футбольный матч между Сербией и Молдовой. Планировалось, что в Кишинев приедут и сербские болельщики. Однако Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы предотвратила прибытие диверсантов в страну.
"Благодаря усилиям СИБ еще задолго до того, как появилась информация, предоставленная Зеленским, сборная Сербии будет играть при пустых трибунах, потому что так планировали ввезти диверсантов", - подчеркнул Кептонар.
В свою очередь футбольный клуб "Партизан", который на этой неделе будет играть с клубом "Шериф", 14 февраля подтвердил, что его болельщикам запретили въезд в Молдову. Часть из них вылетела назад еще утром во вторник, другие улетят в Бухарест в 14:00.
В пограничной полиции, не пропустившей болельщиков в Молдову, уточнили, что за последние 24 часа в аэропорту Кишинева не задержали ни одного иностранца. Однако нескольким гражданам других стран было отказано во въезде в страну.
"Въезд иностранных граждан не отвечал требованиям, необходимым для получения разрешения на пересечение государственной границы. Они не могли обосновать цель своей поездки в Молдову и не имели необходимых документов", - подчеркнули в пограничной полиции.
Сербская сторона отрицает возможное участие граждан в подготовке государственного переворота в Молдове. В частности, глава МИД Сербии Ивица Дачич попросил Кишинев предоставить всю имеющуюся информацию относительно ситуации.
"Требуем, чтобы власти Молдовы срочно предоставили всю имеющуюся у них информацию, поскольку мы никогда не получали такого сообщения от Молдовы", - заявил Дачич и подчеркнул, что никогда не позволит нанести ущерб репутации Сербии и дружеским отношениям с Молдовой.
Также Дачич отметил, что дал задание сербскому послу в Кишиневе предоставить Белграду всю информацию относительно лиц, подозреваемых в участии в таких насильственных действиях.
- 13 февраля президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове, в частности, с помощью протестов и с привлечением людей с военной подготовкой, в том числе иностранных граждан.
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