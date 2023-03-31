В Молдову не пустили россиянина, воевавшего против Украины
Российский военный, участвовавший в войне в Украине, не смог попасть на территорию Молдовы. Конечным пунктом его назначения был Тирасполь в непризнанном Приднестровье
Об этом сообщает пограничная полиция Молдовы.
По данным пограничников, задержанный - гражданин РФ, участвовавший в войне с Украиной на стороне агрессора. В ведомстве сообщили, что задержать мужчину удалось во время проверки пассажиропотока в Международном аэропорту Кишинева.
Отмечается, что во время беседы с представителями службы мужчина путался в своих показаниях, пытаясь ввести в заблуждение инспекторов пограничной полиции. Ему отказали в пересечении границы и вернули в страну отправления.
"Напоминаем, что с целью исключения рисков безопасности, в условиях чрезвычайного положения в Республике Молдова, а также войны, начатой Россией против Украины, на всех пунктах пропуска через государственную границу применяются протоколы безопасности, предусматривающий дополнительный контроль при пересечении государственной границы для путешественников, особенно для иностранных граждан", - сообщает пограничная полиция Молдовы.
В ведомстве отметили, что конечным пунктом назначения военного РФ был город Тирасполь в непризнанном Приднестровье.
В пограничной полиции также опубликовали фото, найденные у задержанного - судя по фотографиям, мужчина воевал в районе Мариуполя и Волновахи.
- С 5 апреля режим чрезвычайного положения в Молдове продлили на 60 дней, 61 депутат парламента проголосовал "за".
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