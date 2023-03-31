Об этом сообщает пограничная полиция Молдовы.

По данным пограничников, задержанный - гражданин РФ, участвовавший в войне с Украиной на стороне агрессора. В ведомстве сообщили, что задержать мужчину удалось во время проверки пассажиропотока в Международном аэропорту Кишинева.

Отмечается, что во время беседы с представителями службы мужчина путался в своих показаниях, пытаясь ввести в заблуждение инспекторов пограничной полиции. Ему отказали в пересечении границы и вернули в страну отправления.

"Напоминаем, что с целью исключения рисков безопасности, в условиях чрезвычайного положения в Республике Молдова, а также войны, начатой Россией против Украины, на всех пунктах пропуска через государственную границу применяются протоколы безопасности, предусматривающий дополнительный контроль при пересечении государственной границы для путешественников, особенно для иностранных граждан", - сообщает пограничная полиция Молдовы.

В ведомстве отметили, что конечным пунктом назначения военного РФ был город Тирасполь в непризнанном Приднестровье.

В пограничной полиции также опубликовали фото, найденные у задержанного - судя по фотографиям, мужчина воевал в районе Мариуполя и Волновахи.