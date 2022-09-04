В Молдову из России пытались ввезти партию одежды и флагов с символами Z и V, - СМИ
В Молдове на КПП Леушены на границе с Румынией таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из России в Молдову, экипировку и флаги с символами Z и V, запрещенными в Молдове
Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на Таможенную службу.
Отмечается, что гражданин Молдовы пытался ввезти в страну экипировку и флаги с символами Z и V из РФ в микроавтобусе.
В частности, речь идет о партии камуфлированных костюмов и кепок, а также флагах, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись "Сила в правде".
Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента.
Известно, что парламент Молдовы в апреле запретил использование символов военной злости РФ, в частности, георгиевской ленты, знаков Z и V.
- 2 сентября молдавский экс-министр обороны Шалару заявил, что России нужна вся Молдова для дестабилизации восточного фланга НАТО. Эксперт добавил, что Североатлантический альянс не будет воевать с Россией в Молдове, как не воюет в Украине.
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