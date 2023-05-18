Об этом информирует The Guardian со ссылкой на Дорина Речана на конференции по безопасности в Бухаресте.

"Если в начале войны 100% энергии, потребляемой Молдовой, поступало из России, то сегодня Молдова может существовать абсолютно без природного газа или электроэнергии из РФ", - сказал Речан.

Сообщается, что изменения не отразятся на стоимости природного газа для потребителей.

"Молдова больше не потребляет российский газ, она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", – добавил премьер-министр Молдовы.