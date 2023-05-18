В Молдове заявили о полном отказе от российского природного газа и электроэнергии
18 мая премьер Дорин Речан заявил, что Молдова отказалась от газа и электричества РФ после прекращения зависимости после начала полномасштабной войны в Украине
Об этом информирует The Guardian со ссылкой на Дорина Речана на конференции по безопасности в Бухаресте.
"Если в начале войны 100% энергии, потребляемой Молдовой, поступало из России, то сегодня Молдова может существовать абсолютно без природного газа или электроэнергии из РФ", - сказал Речан.
Сообщается, что изменения не отразятся на стоимости природного газа для потребителей.
"Молдова больше не потребляет российский газ, она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", – добавил премьер-министр Молдовы.
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