В Молдове заявили, что взрывы в Тирасполе – повод для создания напряженности в Приднестровском регионе
В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе (непризнанное Приднестровье)
Об этом сообщает Newsmaker.
"Задача сегодняшнего инцидента - создать повод для обострения ситуации безопасности в Приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями. В этом контексте Бюро реинтеграции призывает сохранять спокойствие и вместе с компетентными органами продолжает следить за развитием ситуации", - говорится в заявлении.
- 25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обстрел из гранатомета здания "МГБ" – это работа российских спецслужб .
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