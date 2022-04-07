В Молдове запретили символы российской агрессии и военных преступлений: георгиевскую ленту и знаки Z и V

Об этом сообщает NewsMaker.

Согласно принятому законопроекту, в Молдове запрещаются символы и атрибуты, пропагандирующие военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности. Поэтому в стране запретили георгиевскую ленту, символы Z и V.

Как отметили в правящей партии PAS, депутаты также проголосовали за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, производящих, демонстрирующих или распространяющих запрещенные символы, будут штрафовать. Физлицам грозит штраф до 900 леев (1400 гривен) или до 60 часов общественных работ, а юридическим – штраф до 1,8 тыс. леев (2800 гривен).

Напомним, Молдова приняла наибольшее количество беженцев из Украины по отношению к количеству собственного населения – почти 400 тыс. На нужды их обустройства и поддержки ЕС выделил ей почти 700 млн евро.

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