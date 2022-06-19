Об этом сообщает DW.

По словам председателя совета по телевидению и радио Молдовы Лилианы Вицу, закон запрещает новостной и аналитический контент из стран, которые не ратифицировали Конвенцию о трансграничном телевидении. В числе прочих, к ним относится Россия.

Под дезинформацией в законе подразумевается умышленное распространение ложной информации, созданной для причинения вреда личности, социальной группе, организации или безопасности государства. За ее распространение предусмотрены штрафы от 40 до 100 тыс. леев (2-5 тыс. евро), а также прекращение действия лицензии на вещание сроком до 7 дней. Контролирует выполнение закона совет по телерадиовещанию.

Закон вступит в силу на следующей неделе.

РФ подписала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении в 2006 году, но не ратифицировала ее. Это значит, что контент из России подпадает под действие закона.

В Молдове после полномасштабного вторжения РФ в Украину запретили транслировать российские новости решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Теперь они попадут под постоянный запрет.

Ретрансляцией российского контента в Молдове занимались каналы Primul in Moldova ("Первый" в Молдове), НТВ-Молдова, РТР-Молдова. По данным соцопросов, они входили в десятку самых популярных телеканалов.

3 июня парламент Молдовы принял закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой.

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