В Молдове зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса

Об этом сообщило Национальное агентство общественного здоровья, передает NewsMaker.

Отмечается, что новый штамм коронавируса обнаружили у двух мужчин из Кишинева и у женщины из Дубосара.

Специалисты рекомендуют гражданам чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей, носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Также врачи советуют прививаться от коронавируса, а при первых симптомах болезни немедленно обращаться к медикам.

12 января в России сообщили об обнаружении штамма Кракена в Пензенской области.

Минздрав заявил, что в Украине случаев заражения новым штаммом пока не зарегистрировано.