В Молдове зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса
В Молдове были обнаружены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса Кракен (XBB.1.5). Ранее в ВОЗ говорили, что этот штамм может привести к новой волне пандемии
Об этом сообщило Национальное агентство общественного здоровья, передает NewsMaker.
Отмечается, что новый штамм коронавируса обнаружили у двух мужчин из Кишинева и у женщины из Дубосара.
Специалисты рекомендуют гражданам чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей, носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Также врачи советуют прививаться от коронавируса, а при первых симптомах болезни немедленно обращаться к медикам.
- 12 января в России сообщили об обнаружении штамма Кракена в Пензенской области.
- Минздрав заявил, что в Украине случаев заражения новым штаммом пока не зарегистрировано.
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