В Молдове задержан пророссийский экс-президент Додон
В Молдове по подозрению в госизмене задержан бывший президент страны Игорь Додон
Об этом сообщает DW .
В генпрокуратуре Молдовы сообщили, что Додон задержан на 72 часа по подозрению в коррупции, незаконном обогащении и госизмене.
Утром 24 мая антикоррупционная прокуратура Молдовы совместно с национальным центром по борьбе с коррупцией и службой информации и безопасности провели обыски в доме Додона.
Игорь Додон был президентом Молдовы в 2016 – 2020 годах. Он известен своими пророссийскими взглядами.
- В декабре 2020 года Додон сразу после сложения полномочий президента Молдовы посетил Москву .
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