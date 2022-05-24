Об этом сообщает DW .

В генпрокуратуре Молдовы сообщили, что Додон задержан на 72 часа по подозрению в коррупции, незаконном обогащении и госизмене.

Утром 24 мая антикоррупционная прокуратура Молдовы совместно с национальным центром по борьбе с коррупцией и службой информации и безопасности провели обыски в доме Додона.

Игорь Додон был президентом Молдовы в 2016 – 2020 годах. Он известен своими пророссийскими взглядами.

В декабре 2020 года Додон сразу после сложения полномочий президента Молдовы посетил Москву .

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