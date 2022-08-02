Об этом сообщает NewsMaker.

Это произошло после того, как 31 июля сайт опубликовал статью "Кишинев и Бухарест готовятся объявить Тирасполю войну" с подзаголовком: "Зачем Молдова хочет прекратить миротворческую операцию на Днестре".



"Служба (информации и безопасности, - ред.) установила, что как название материала, так и некоторые тезисы, изложенные в статье, односторонне изображают мнения в поддержку и поощрение военной агрессии против Украины, а также ложную информацию, которая может отрицательно повлиять на национальную безопасность ", – говорится в сообщении службы.



Как передает NewsMaker, во время действия в Молдове чрезвычайного положения Служба информации и безопасности уполномочена находить неправдивую информацию, которая появляется в СМИ и блокировать сайты, распространяющие фейки, поддерживающие войну и призывающие к разжиганию ненависти.



Согласно распоряжению молдовской комиссии по чрезвычайным ситуациям от 23 марта интернет-провайдеры и мобильные операторы обязаны немедленно блокировать онлайн-источники, распространяющие фейковую информацию.

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