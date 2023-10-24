В Молдове заблокировали 22 сайта российских пропагандистов

Об этом говорится в прессрелизе, опубликованном на сайте ведомства, пишет "Новая газета. Европа"

В SIS подчеркнули, что ряд российских СМИ "изменял содержание распространяемой в публичном поле информации в условиях чрезвычайного положения". При этом сами изменения исходили от "органов государственной власти государства, которое находится в состоянии военного конфликта и признано государством-агрессором", считают в ведомстве.

Под блокировку на территории Молдовы попали сайты телеканалов "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ, ТВЦ, "Звезда", РЕН ТВ, "Мир", "Пятый канал", "Москва 24", "360", "Спас". Также будет ограничена работа ресурсов ВГТРК, RT, Вести.ru, Smotrim.ru, радио "Известия ФМ" и "Маяк". Распоряжение направлено молдавским провайдерам для "немедленной блокировки".