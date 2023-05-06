В Молдове за ношение георгиевской ленты 9 мая будут штрафовать

Об этом сообщили в Newsmaker.md



Глава генерального комиссариата полиции Молдовы Виорел Чернеуцану отметил, что поскольку Россия использует георгиевскую ленту как символ агрессии против Украины, то ее ношение в Молдове считается оправданием или прославлением военной агрессии.



"Мы все знаем, что эта лента является символом военной агрессии на территории Украины. Отталкиваясь от рекомендаций Венецианской комиссии, которая очень четко констатировала, что действия властей Республики Молдова оправданы, поскольку демонстрация символов, используемых армией РФ в нынешней войне, может создать опасность беспорядков и угрозу национальной безопасности, то есть сейчас георгиевская лента — символ военной агрессии, что означает, что в Молдове запрещено производство, использование, распространение и ношение этого символа", — сказал Чернеуцану , напомнив и о том, что на заседании 2 марта 2023 года парламент принял декларацию, осуждающую российскую агрессию в Украине.



Чернеуцану призвал граждан не поддаваться на поступающие извне провокации, чтобы потом не понести наказание за запрещенные действия. Он предупредил, что полиция будет фиксировать и изучать каждое нарушение закона о запрете носить георгиевскую ленту. При этом глава генкомиссариата полиции Молдовы добавил, что разрешено носить георгиевскую ленту только тогда, когда она является частью медалей.

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