В Молдове возможны перебои с энергоснабжением из-за ударов РФ по Украине
Молдавское госпредприятие Moldelectrica сообщило о проблемах в электроэнергетической системе страны. Это произошло на фоне ракетных ударов по Украине 16 декабря
Об этом сообщил NewsMaker .
Как сообщила Национальная энергокомпания Молдовы Moldelectrica, в стране возможны перебои с энергоснабжением.
"Риск отключения электричества в Молдове – очень высок", – предупредило госпредприятие.
Утверждается, что заявление было произнесено на фоне массированных ракетных обстрелов РФ по территории Украины.
- Напомним, во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре.
- В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по территории Украины 60 ракет.
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