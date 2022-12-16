В Молдове возможны перебои с энергоснабжением из-за ударов РФ по Украине

Об этом сообщил NewsMaker .

Как сообщила Национальная энергокомпания Молдовы Moldelectrica, в стране возможны перебои с энергоснабжением.

"Риск отключения электричества в Молдове – очень высок", – предупредило госпредприятие.

Утверждается, что заявление было произнесено на фоне массированных ракетных обстрелов РФ по территории Украины.

Напомним, во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре.

В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по территории Украины 60 ракет.

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