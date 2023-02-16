В Молдове вблизи границы с Украиной снова обнаружили обломок российской ракеты
16 февраля пограничная полиция Молдовы нашла вблизи границы с Украиной обломок российской ракеты
Об этом сообщает МВД Молдовы.
Патруль пограничной полиции обнаружил остатки ракеты у села Ларга Бричанского района. Полицейские оцепили территорию, где был обнаружен обломок после очередного ракетного удара РФ по территории Украины.
Это уже четвертый случай, когда на территорию Молдовы упали остатки ракет, которыми РФ бомбит Украину.
- 5 декабря 2022 года во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета . Обломки российской ракеты вблизи Ларги были обнаружены также после российских обстрелов Украины 14 января 2023 года.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 февраля сообщил о двух российских ракетах "Калибр", пролетевших над территорией Молдовы и Румынии во время массированной атаки на Украину. Молдова подтвердила пролет ракеты, Румыния – опровергла.
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