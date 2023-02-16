Об этом сообщает МВД Молдовы.

Патруль пограничной полиции обнаружил остатки ракеты у села Ларга Бричанского района. Полицейские оцепили территорию, где был обнаружен обломок после очередного ракетного удара РФ по территории Украины.

Это уже четвертый случай, когда на территорию Молдовы упали остатки ракет, которыми РФ бомбит Украину.