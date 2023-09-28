В Молдове в озере обнаружили обломки от ракеты

Об этом пишет NewsMaker и МВД Молдовы .

Отмечается, что есть подозрения, что на дне озера может быть взрывоопасная составляющая сбитой ракеты.

По состоянию на 12:00 проезд к озеру запрещен, полиция охраняет периметр. На месте происшествия находятся сотрудники национальной полиции, ИГСУ, карабинеры и пограничники. На месте также трудятся специалисты IGP Bombteh. Они анализируют оптимальное решение для удаления взрывчатого вещества, предполагая, что взрывной компонент был обнаружен на дне озера.

В Генинспекторате чрезвычайных ситуаций отметили, что обломки ракеты в озере были обнаружены накануне 27 сентября.

Кроме того, в МВД отметили, что опасности для населения нет, поскольку район изолирован, а ближайшие дома находятся в 1 километре от опасной зоны.