В Молдове в настоящее время находятся 80 тыс. беженцев из Украины
В Молдове на 9 января 2023 года остаются 80 тысяч украинских беженцев. С начала полномасштабной войны в Молдову въехали более 660 тысяч человек
Такие данные предоставила 9 января пограничная полиция, передает Newsmaker.
По данным пограничников, с 24 февраля 2022 до конца того же года в Молдову из Украины въехали 739 680 иностранцев, из которых 664 059 — граждане Украины, включая 198 652 несовершеннолетних.
В то же время 201 082 украинца прибыли на границу с Молдовой пешком.
"Что касается транспортных средств, то с 24 февраля 2022 года по 1 января 2023 года на молдовско-украинской границе было зарегистрировано 132 052 авто с иностранными номерами, в том числе 123 034 транспортных средства с украинскими номерами", - говорится в сообщении.
- По данным ООН, число украинских беженцев в Европе приближается к 8 миллионам.
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