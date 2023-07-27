В Молдове устанавливают румынские радары ПВО, - эксминистр обороны Шалару
В Молдове размещают современные румынские радары ПВО, которые позволят сбивать все ракеты, летающие в сторону страны
Об этом рассказал эксминистр обороны Молдовы Анатоль Шалару в эфире Эспрессо.
"Сейчас устанавливают очень современные, мощные радары, которые интегрируют в общую румынскую систему и, наверное, украинскую. Пока нет другой возможности размещать в Молдове ПВО, таких как Patriot, но в Румынии есть семь таких комплексов. Если эти радары интегрируют в эту систему и, если подпишут соглашение с правительством Молдовы, будет возможность сбивать все ракеты, которые будут лететь в сторону Молдовы", - подчеркнул он.
Анатолий Шалару отметил, что это важно и для Молдовы, и для Украины, ведь военные будут получать больше информации.
- 10 июля в Молдове ликвидировали пророссийскую агентурную сеть, шпионившую для дестабилизации ситуации и влияния на политические процессы в государстве.
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