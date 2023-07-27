Об этом рассказал эксминистр обороны Молдовы Анатоль Шалару в эфире Эспрессо.

"Сейчас устанавливают очень современные, мощные радары, которые интегрируют в общую румынскую систему и, наверное, украинскую. Пока нет другой возможности размещать в Молдове ПВО, таких как Patriot, но в Румынии есть семь таких комплексов. Если эти радары интегрируют в эту систему и, если подпишут соглашение с правительством Молдовы, будет возможность сбивать все ракеты, которые будут лететь в сторону Молдовы", - подчеркнул он.

Анатолий Шалару отметил, что это важно и для Молдовы, и для Украины, ведь военные будут получать больше информации.