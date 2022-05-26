В Молдове суд отправил экс-президента Додона под домашний арест, - Newsmaker
В Молдове суд избрал меру пресечения задержанному ранее экс-президенту страны Игорю Додону, теперь он будет находиться под домашним арестом 30 дней
Об этом сообщает местное издание Newsmaker.
Известно, что бывший президент Молдовы Игорь Додон обвиняется в коррупции и государственной измене.
Накануне адвокат Додона заявил, что почти не сомневается, что политик будут арестован. Прокуроры отметили меру пресечения в виде ареста на 30 суток.
Отмечается, что журналистов не пускают на заседание суда. Правозащитники и эксперты медиасферы в Молдове называют это нарушением прав журналистов. Под судом собрались поклонники Додона. Также пришли и люди, которые скандировали, что Додон должен сидеть в тюрьме.
- Напомним, в декабре 2020 года Додон сразу после сложения полномочий президента Молдовы посетил Москву. Позже бывшему президенту Молдовы Игорю Додону предъявлены обвинения в коррупции, незаконном обогащении, получении финансирования от преступной организации и государственной измене.
- В декабре 2021 года Генпрокуратура Молдовы объявила Додону подозрение в причастности к схеме по хищению средств через государственную энергетическую компанию Energocom – 12 миллионов долларов убытков для государства.
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